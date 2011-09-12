-Avrupa Komisyonundan "borç" raporu BRÜKSEL (A.A) - 12.09.2011 - Avrupa Komisyonu, Avro Bölgesi'nin kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının gelecek yıl yüzde 88,7'ye ulaşabileceğini bildirdi. Komisyonun kamu maliyesine ilişkin açıkladığı rapora göre, Avro Bölgesi'nin kamu borcu, 2012'de GSYH'nin yüzde 88,7'si seviyesine yükselebilir. Avro Bölgesi'nin kamu borcu, 2007 yılında GSYH'nin yüzde 66,3'ü, Avrupa Birliği'nin tamamında ise GSYH'nin yüzde 59'u seviyesinde bulunuyordu. Komisyon, 2012 yılı için 27 üyeli Avrupa Birliği'nin kamu borcunun GSYH'ye oranının yüzde 83,3'ü bulabileceğini tahmin ediyor. Avrupa Komisyonu raporunda, uygulamaya konan tedbirlerin, bu artışı frenlemeye yardımcı olabileceğine dikkat çekilerek, üye ülkelerin planlarını uygulaması halinde borcun 2012 yılında istikrar kazanmasının beklendiği vurgulandı. Üye ülkelerin taahhütlerini yerine getirmekte başarısız olmaları durumunda ise ülkelere göre büyük farklılıklar arz ederek kamu borçlarının 2014 yılına kadar düşmesinin beklendiğine işaret eden Komisyon, Finlandiya ve Lüksemburg'un söz konusu tarihten önce borçlarını azaltmasının öngörüldüğüne, ancak Yunanistan, İrlanda ya da Portekiz'in borçlarını azaltmasının çok daha zor olacağının tahmin edildiğine vurgu yaptı. Komisyon ayrıca, İspanya ve İngiltere için kamu borcunu azaltmanın yıllar alacağını ifade etti.