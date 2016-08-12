Avrupa Komisyonu; Türkiye en uzun yaz tatili yapan ülkelerden biri

Avrupa Komisyonu’nun 2015 verilerine göre Avrupa ülkeleri içerisinde ilk ve ortaokul düzeyinde en çok yaz tatili yapan öğrenciler Türkiye, İtalya ve Letonya’da yer alıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu ülkelerde öğrenciler 13 hafta gibi uzun bir yaz tatiline sahip.

Portekiz, Yunanistan, Romanya, Estonya ve Litvanya ise 12 haftalık tatil süresiyle onları takip ediyor.

AB üyesi ülkeler içerisinde Almanya, Danimarka ve Birleşik Krallık’ta öğrenciler sadece 6 hafta yaz tatili yapıyor.

Norveç ve Hollanda’da bu süre 8; İrlanda, Belçika ve Fransa’da da 9 hafta.

İspanya ve Finlandiya’da öğrencilerin 11 hafta tatile sahip olduğu görülürken, İsveç’te ise öğrencilerin yaz tatili 10 hafta.