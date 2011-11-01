-Avrupa Komisyonu: Referandum kararı bildirilmedi BRÜKSEL (A.A) - 01.11.2011 - Avrupa Komisyonu, Yunan hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) ile varılan yardım anlaşmasına ilişkin referandum kararının kendilerine resmi olarak bildirilmediğini belirtti. Komisyondan yapılan açıklamada, Yunanistan hükümetinin geçen hafta AB ile varılan 130 milyar avro değerindeki yardım anlaşmasına ilişkin referanduma gitme kararı konusunda kendilerini resmi olarak bilgilendirmediği bildirerek, komisyonun konuya ilişkin Yunanistan başbakanından bir mektup alıncaya kadar tepki beklenmemesi gerektiği vurgulandı. Avro Bölgesi liderleri geçen hafta düzenlenen zirvede, ağır borç yüküyle mücadele eden Yunanistan'a 130 milyar avro değerinde yardım kararı almıştı. Liderler ayrıca, elinde yüksek miktarda Yunan tahvili bulunduran özel bankaları, söz konusu tahvillerinin değerini yüzde 50 kırpmaya (saç tıraşı) ikna etmişti. Yunanistan'ın 350 milyar avro civarındaki kamu borcunu en az 100 milyar avro düşürerek büyük ölçüde sürdürülebilir hale getiren hamle bankalara pahalıya patlarken liderlerin finans sektörüne yaptığı ''ya hiç, ya yüzde 50'' tehdidi işe yaramıştı. Avro Bölgesi liderleri Yunanistan'ı tekrar kurtarırken sırada bekleyen İtalya ve İspanya gibi ülkelere destek için 440 milyar avroluk Avrupa Finansal İstikrar Fonu'nun (EFSF) kaynaklarını da 1 trilyon avro düzeyine çıkarma kararı almıştı.