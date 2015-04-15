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Ekonomi
Deutsche Welle

Avrupa Komisyonu Google’a karşı atağa geçti

Avrupa Komisyonu’nun bilişim devi Google’a resmi olarak ‘haksız rekabet’ davası açmaya hazırlandığı bildirildi.

15 Nisan 2015 13:43


“New York Times”, “Financial Times”, “Wall Street Journal” gibi gazetelerin kendi kaynaklarına dayanarak yayımladığı haberlere göre, Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, Google'a karşı resmi olarak ‘haksız rekabet' suçlamasında bulunacak.

Avrupa Komisyonu, Google'ın arama motorunu kendi hizmetlerinin lehine kullanarak, piyasadaki rakiplerini dezavantajlı bir konuma düşürdüğünü iddia ediyor. Komisyon, bu şekilde şirketin piyasadaki etkin konumunu suistimal ettiğini öne sürüyor. Davaya konu olan internet hizmetleri arasında e-ticaret, restoran ve seyahat sitelerinin bulunduğu, Google'ın arama sonuçlarında kendi arzına üst sıralarda yer verdiği iddia ediliyor.

Google, Avrupa ülkelerinde internet arama motoru piyasasında yüzde 90'a varan paya sahip. Avrupa Komisyonu'nun şirkete karşı haksız rekabet davası açması halinde, Google'ın milyarlarca euroluk para cezasına çarptırılabileceğine dikkat çekiliyor.

Avrupa Birliği'nin Google'a karşı yaklaşık 5 yıldır yürüttüğü haksız rekabet soruşturmasında Google pek çok kez yeni tekliflerde bulunarak, dava açılmasını önlemeyi başarmıştı. Komisyon'un rekabetten sorumlu eski üyesi Joaquin Almunia, Google'ın adımlarını yeterli bulurken, Komisyon içerisinde Google'a yönelik soruşturmanın sonlandırılmasına ilişkin huzursuzlukların olduğu öne sürülüyor. Rakip şirketlere göre de Google'ın verdiği tavizler yeterli değil.

Olası bir haksız rekabet davasında, Google yıllık cirosunun yüzde 10'u dolayında cezaya çarptırılabilecek. Google'ın geçen yılki cirosu 66 milyar dolar dolayındaydı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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