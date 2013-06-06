Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Türkiye'ye geliyor

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, 6-7 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştriceği temaslarda Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Türk sivil toplum örgütleriyle de biraraya gelecek. Gündemini Taksim Gezi Parkı eylemleri oluşturacak olan görüşmeler öncesinde Füle, Fransız Le Monde gazetesinde yaptığı açıklamada "Seçim sonuçları tek başına toplumun isteklerini karşılayamaz. Kapsayıcı yaklaşım siyasete her zaman hakim olmalı.Fakat, çoğunlukla seçimlerin galibi her şeyi alır refleksi ağır basıyor” dedi.

Avrupa Komisyonu'ndan alınan bilgilere göre, İstanbul'da küresel meydan okumaları konulu bir konferansta da konuşacak olan Stefan Füle'nin İstanbul temaslarında Gezi Parkı olayları önemli bir gündem maddesi olacak.



Komisyondan verilen bilgilere göre, Füle, İstanbul'da yapacağı konuşmada Gezi Parkı olaylarıyla ilgili AB'nin tavrını bir kez daha net bir şekilde ortaya koyacak.



Fransız Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada Füle şunları söyledi:

“Türkiye modern ve demokratik bir devlet yapısı oluşturma yolunda pek çok farklı yönü olan kritik bir transformasyon dönemine girildi. Ancak farklılıkların barışçıl biçimde yan yana yaşabilmesi için her şeyden önce diyalog geliştirilmeli. Katılımcı yöntemler ve taviz kültürü benimsenmelidir” dedi.

Konuşmasına devam ederken Füle demokrasinin gerekliliklerinin tek başına seçim süreciyle karşılanamayacağına, kişilerin süreçlere katılımına vurgu yaptı. ”Seçim sonuçları tek başına toplumun isteklerini karşılayamaz. Kapsayıcı yaklaşım siyasete her zaman hakim olmalı.Fakat, çoğunlukla seçimlerin galibi her şeyi alır refleksi ağır basıyor” dedi.

AB’ye katılım süreci yavaşlar mı ? sorusuna Füle “Yaşananlar daha da güçlü bir diyalog gerektirir. Özellikle yargı ve temel hakları kapsayan fasılların, AB Konseyi’nin bloke ettiği 24’üncü ve 25’inci fasılların açılmasının faydası olacağını düşünüyorum. Bu fasılların tam burada bahsettiğimiz konularla alakalı. İstikrarlı,müreffeh ve demokratik bir Türkiye’ye ihtiyaç var” diye konuştu.

Ayrıca, Stefan Füle'nin İstanbul'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme olasılığının bulunduğu bildirildi.

