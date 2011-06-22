Avrupa Komisyonu Facebook'a sıfır verdi

T24 - Sosyal ağları çocuk güvenliği açısından değerlendiren Avrupa Komisyonu, bu ağların pek azında yeterli önlem ve ayarların yer aldığını açıkladı.



Avrupa Komisyonu, Facebook gibi sosyal ağ sitelerinin çocukları potansiyel cinsel saldırganlar ve tehlikeli içeriklerden yeterince koruyamadığını açıkladı.



Tknlj.com sitesinin aktardığına göre Komisyon, çoğunlukla gençlerin ve ergenlik dönemindeki çocukların bulunduğu 14 popüler sosyal ağın incelenmesinden sonra Komisyon, varsayılan ayarların kullanıcı profilleri ve verilerini korumak konusunda hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.



Komisyon sözcüsü Jonathan Todd: “Komisyon bu durumdan hiç memnun değil” diyerek, gazetecilere on dört web sitesinden sadece iki tanesi olan Bebo ve Myspace’in uygun ayarları olduğu belirtilen raporu gösterdi.



Todd, Komisyonun dijital işler başkanı Neelie Kroes’un, şirketlerle endişelerini görüşeceğini ve onları daha korumalı ayarlar içeren uygulamalara teşvik edeceğini belirtti.



İncelenen siteler arasında yeterli bulunmayan 500 milyondan fazla kullanıcısı bulunan dünyanın en ünlü sosyal ağı olan Facebook, Netlog, Arto, Hyves gibi web siteleri yer alıyor.



Bir başka 9 web sitesinin daha bu sene yeterli derecede korumalı olup olmadığını inceleyeceğini açıklayan Komisyon, bu sitelerin isimlerini vermedi.



Kroese ifadesinde şu sözlere yer verdi: “ Beni en çok, sosyal ağ sitelerinde çocukların profillerinin yalnızca kendilerinin onayladığı kişiler tarafından erişilebilir olmasının sağlanamaması hayal kırıklığına uğrattı. Eğitim ve ebeveyn rehberliği gerekli olmakla birlikte, gençlerin bunların sonuçları hakkında karar alacakları zaman kadar biz bu korumayı gerçekleştirmeliyiz.



Rapor, 9-12 yaş arasında düzenli olarak sosyal ağları kullanan çocuklara yapılan anket sonuçlarını içeriyor. Sonuçlara göre ise, 11-12 yaşlarındaki çocukların yüzde 56’sı gizlilik ayarlarının nasıl değiştirebileceğini biliyor.





