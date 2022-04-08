Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ve AB'nin baş diplomatı Borrell, Kiev'e gidiyor

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirecekleri ziyaret için Polonya'dan trenle yola çıktı.

Borrell ve von der Leyen, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile bir araya gelecek.

Avrupa Birliği dün, Rusya'dan kömür alımını yasaklayacak bir yaptırım konusunda anlaşmaya vardı.

Von der Leyen'in hafta sonunda Polonya'nın başkenti Varşova'da Ukrayna'ya destek veren bir etkinliğe katılacağı ifade edildi.