Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yılında eski eşi tarafından vurulan Jale Soydan'ı hatırlattı

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İstanbul Sözleşmesi'nin imzaya açılmasının 10. yılı için yaptığı açıklamada Türkiye'de eski eşi tarafından vurulan avukat Jale Soydan'ı hatırlattı. Soydan'ı vuran kişinin serbest bırakıldığını, Soydan'ın bu nedenle korku içinde yaşamayı sürdürdüğünü söyleyen Leyen "Neden İstanbul Sözleşmesi’ne hiçbir zaman olmadığı kadar ihtiyacımız olduğunun göstergesi olan çok örnekten biri" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter'da paylaştığı konuşmasının üzerine "Avrupa Birliği, kadınlara ve kızlara karşı şiddetin kabul edilemez olduğu, ev içi şiddetin özel bir mesele olmadığına dair güçlü bir mesaj göndermelidir. İstanbul Sözleşmesi, dünya genelinde kadın ve kız çocuklarının korunması için bir köşe taşıdır. Üzerine inşa etmemiz gereken önemli bir temeldir" yazdı.

İstanbul Sözleşmesi'nin önemine dair yaptığı konuşmaya, Türkiye'nin İzmir şehrinde eski eşi tarafından vurulan Jale Soydan'ı hatırlatarak başlayan Von der Leyen " Bazılarınız Jale Soydan’ın hikâyesini biliyordur. İzmir’den 59 yaşında bir avukat. Birkaç yıl önce eski kocası tarafından 13 el ateşle vuruldu. Jale Soydan’ın hayatı mucizevi bir şekilde kurtuldu. Fakat eski kocası birkaç aydır serbest. O zamandan beri Jale Soydan yine korku içinde yaşıyor." dedi.

Ülkelerin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararlarına karşı ses çıkarılması gerektiğini söyleyen Von der Leyen, Türkiye'yi örnek gösterdi. Von der Leyen " Avrupa Konseyi’nin üye ülkelerinden birinin çekilmesi, vahim bir mesaj veriyor. Nisan ayının başında Ankara’ya ziyaretimde bu durumu açık ve net bir şekilde Türkiye Cumhurbaşkanı’na söyledim."