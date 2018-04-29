Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker: Türkiye idam cezasını geri getirirse müzakereler de sona erer

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki katılım müzakerelerinin şu aşamada devam etmesi gerektiğini ancak idam cezasının geri getirilmesi halinde bu sürecin de sona ereceğini söyledi.

Juncker, Çarşamba günü Berlin'de Avrupa'nın geleceği konulu bir konuşma yapmak üzere bir grup öğrenciyle bir araya geldi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Juncker burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kısa bir süre önce idam cezasının geri getirilmesi konusunda uzun bir görüşme yaptıklarını ve bu toplantıda idam cezasının geri getirilmesinin katılım müzakerelerinde aşılmaması gereken bir kırmızı çizgi olduğunu söylediğini belirtti.

Ağustos 2002'de AB reformları kapsamında DSP-MHP-ANAP hükümeti döneminde "Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hâllerinde işlenmiş suçlar hariç" idam cezası kaldırılmıştı.

2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti döneminde Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. Protokolü'nü imzalamasının ardından gerçekleştirilen anayasa değişikliği ile anayasadan idam cezasının kalıntıları tamamen ayıklanmış, ardından yasalardan da çıkarılmıştı.

Ancak, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Erdoğan idam cezasını yeniden konulmasını defalarca gündeme getirmiş ve parlamentoya gerekli değişiklikleri yapma çağrısında bulunarak, gerekirse konunun referanduma götürüleceğini söylemişti.

Juncker, "(Erdoğan'a) 'İdam cezasını geri getirirseniz, o zaman müzakereleri de bitirme zamanı gelmiş olur' dedim" diye konuştu.

Erdoğan, geçen hafta içerisinde NATO liderler toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel'de Juncker ve AB Başkanı Donald Tusk ile bir araya gelmişti.

Erdoğan bu temasların "olumlu" geçtiğini söylemiş ve AB'den 12 aylık bir takvim alındığını ifade etmişti.

Juncker, şu aşamada Türkiye ile müzakerelerin durdurulmaması gerektiği görüşünde olduğunu da sözlerine ekledi.

Juncker, "Ancak Türkiye bir gün üye olabilir mi, bunu gerçekten bilmiyorum" dedi.

AB, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından basın özgürlüğü ve insan hakları alanında Türkiye'ye yönelik eleştirilerde bulunuyor. Türkiye ise başta vize uygulamasının kaldırılması olmak üzere AB'yi verdiği sözleri tutmamakla eleştiriyor.