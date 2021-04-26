Avrupa Komisyonu Başkanı: EMA tarafından onaylı Covid aşılarını olan ABD'li turistler bu yaz AB ülkelerine seyahat edebilir

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) onay alan bir aşı yaptıran ABDli turistlerin bu yaz Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edebileceğini söyledi.

Euronews'da yer alan habere göre, New York Times gazetesine konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Koronavirüs'e karşı EMA'dan onay alan aşıların iki dozunu da yaptıran ABD'li turistlerin yaz tatilinde AB ülkelerine seyahat etmesinin yüksek bir ihtimal olduğunu söyledi.

Net tarih vermeyen von der Leyen, ABD'de nüfusun haziran ortasına kadar yüzde 70 oranında aşı yaptırmış olabileceğine işaret etti.

Leyen, "27 üye ülke de EMA tarafından onay alan aşıları olan kişileri koşulsuz bir şekilde kabul edecektir" dedi.