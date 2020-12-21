Avrupa İlaç Kurumu, Pfizer ve BioNTech'in aşısına onay verdi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısına onay verdiğini açıkladı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, "EMA, Pfizer/Biontech aşısı konusunda olumlu bilimsel görüş açıkladı. Aşı konusunda şimdi hızlı olmamız gerek" dedi. Von der Leyen, Avrupa'da aşılamanın 27-29 Aralık arasında başlamasını beklediklerini söyledi.
Aşının AB'de kullanımı için Avrupa Komisyonu'nun onayı bekleniyor.
Pfizer'in geliştirdiği aşıya Britanya, Kanada ve ABD onay verdi; bu ülkeler aşılama sürecine başladı.