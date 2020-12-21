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Dünya

Avrupa İlaç Kurumu, Pfizer ve BioNTech'in aşısına onay verdi

21 Aralık 2020 17:08

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa İlaç Kurumu'nun (EMA) Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısına onay verdiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, "EMA, Pfizer/Biontech aşısı konusunda olumlu bilimsel görüş açıkladı. Aşı konusunda şimdi hızlı olmamız gerek" dedi.  Von der Leyen, Avrupa'da aşılamanın 27-29 Aralık arasında başlamasını beklediklerini söyledi. 

Aşının AB'de kullanımı için Avrupa Komisyonu'nun onayı bekleniyor. 

Pfizer'in geliştirdiği aşıya Britanya, Kanada ve ABD onay verdi; bu ülkeler aşılama sürecine başladı. 

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