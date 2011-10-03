-Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası sona erdi BELGRAD (A.A) - 02.10.2011 - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. İtalya ile Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği ve 9 gündür devam eden şampiyona, bugün yapılan üçüncülük ve final maçlarıyla sona erdi. Final maçlarının ardından yapılan madalya töreninde üçüncü Türkiye, ikinci Almanya ve şampiyon Sırbistan'a madalyaları ve kupaları verildi. Şampiyonada son günün ilk maçında Türkiye, İtalya'yı 3-2 yenmeyi başararak, Avrupa üçüncüsü oldu. Üçüncülük maçı gibi büyük bir çekişmeye sahne olan final maçında da ev sahibi Sırbistan, bir ara 2-1 geri düşmesine karşın Almanya'yı 3-2 yenerek, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Madalya töreninden önce turnuvada yaptıklarıyla öne çıkan oyunculara da şilt verildi. ''Filenin Sultanları''ndan Bahar Toksoy en iyi servis atan oyuncu ödülünü alırken, Neslihan Darnel de en skorer oyuncu ödülünü aldı. Neslihan Darnel, ödül törenine kızıyla birlikte çıktı.