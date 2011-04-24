-AVRUPA JUDO ŞAMPİYONASI İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - Avrupa Büyükler Bireysel ve Takımlar Judo Şampiyonası'nın son gününde yapılan takım müsabakalarında, erkeklerde Ukrayna şampiyon oldu. Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki müsabakaların son bölümünde erkeklerde takım final karşılaşmaları yapıldı. Fransa'yı 3-2 yenen Ukrayna, şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülükleri ise Estonya'yı 5-0 yenen Gürcistan ile Polonya'yı 3-2 mağlup eden Almanya elde etti. İstanbul'da 4 gün süren şampiyona, kupa töreniyle tamamlanacak. -BAYANLARDA FRANSA ŞAMPİYON Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki dördüncü ve son gün müsabakalarının akşam bölümünde bayanlarda takım final karşılaşmaları yapıldı. Finalde Almanya'yı 3-2 yenen Fransa, şampiyon oldu, Fransız sporcular elde ettikleri başarıdan dolayı büyük sevinç yaşadı. Bayanlarda üçüncülükleri Rusya'yı 3-2 yenen Türkiye ile diğer üçüncülük maçında İspanya'yı aynı skorla mağlup eden Ukrayna elde etmişti. Şampiyona, bu akşam Fransa ile Ukrayna arasında yapılacak erkekler final karşılaşmasıyla sona erecek.