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Spor

AVRUPA JUDO ŞAMPİYONASI İSTANBUL (A.A)

24 Nisan 2011 23:05

-AVRUPA JUDO ŞAMPİYONASI İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - Avrupa Büyükler Bireysel ve Takımlar Judo Şampiyonası'nın son gününde yapılan takım müsabakalarında, erkeklerde Ukrayna şampiyon oldu. Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki müsabakaların son bölümünde erkeklerde takım final karşılaşmaları yapıldı. Fransa'yı 3-2 yenen Ukrayna, şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülükleri ise Estonya'yı 5-0 yenen Gürcistan ile Polonya'yı 3-2 mağlup eden Almanya elde etti. İstanbul'da 4 gün süren şampiyona, kupa töreniyle tamamlanacak. -BAYANLARDA FRANSA ŞAMPİYON   Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki dördüncü ve son gün müsabakalarının akşam bölümünde bayanlarda takım final karşılaşmaları yapıldı. Finalde Almanya'yı 3-2 yenen Fransa, şampiyon oldu, Fransız sporcular elde ettikleri başarıdan dolayı büyük sevinç yaşadı.   Bayanlarda üçüncülükleri Rusya'yı 3-2 yenen Türkiye ile diğer üçüncülük maçında İspanya'yı aynı skorla mağlup eden Ukrayna elde etmişti. Şampiyona, bu akşam Fransa ile Ukrayna arasında yapılacak erkekler final karşılaşmasıyla sona erecek.

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