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Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi Türkiye’ye geldi

Komite, darbe girişimi sonrası cezaevlerinde hak ihlalleri ve işkence iddialarını inceleyecek

30 Ağustos 2016 19:48

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), darbe girişimi ve sonrasında ilan edilen OHAL’le birlikte cezaevlerinde hak ihlalleri ve işkence iddialarını incelemek üzere Türkiye’ye geldi.

Ceza ve ıslahevleri, polis karakolları, yabancı uyruklu mültecilerin tutulduğu merkezler ve psikiyatri hastaneleri, sosyal bakımevleri gibi yerlerde tutulan insanlara yönelik kötü muamele iddialarını araştıran CPT, Türkiye’ye geldi. 

Türkiye’ye son ziyaretini geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştiren CPT, İmralı’yı da ziyaret etmişti. Komite’nin yeni ziyarette birçok cezaevini ziyaret etmesi bekleniyor. Bu ziyaretler arasında İmralı’nın olup olmayacağı ise henüz belli değil. 

CPT Mayıs ayındaki raporunu hazırlamıştı, hükümet yetkililerinin onayının ardından raporun açıklanması bekleniyor.

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