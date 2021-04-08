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Medya

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ahmet Altan’ın başvurusuna 13 Nisan’da bakacak

08 Nisan 2021 14:42

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 4 senenin ardından gazeteci Ahmet Altan’ın başvurusuna 13 Nisan’da bakacağını duyurdu.

RSF’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ocak 2017’den beri dosyasına kayıtsız kaldığı, 2015 darbe girişiminden sonra tutuklanan gazeteci yazar Ahmet Altan’ın başvurusuna nihayet 13 Nisan’da bakacak. Aynı gün, onun gibi keyfi tutuklanan Murat Aksoy için de karar verilecek" ifadesi kullandı. 

Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu da gelişmeye ilişkin olarak, "AİHM 4 yıl önce öncelik kararı aldığı 3 yazısı nedeniyle suçlanarak, 10 yıl 6 ay ceza verilen 4 yıl 7 aydır tutulan tek kişi olan, 71 yaşındaki müvekkilim Ahmet Altan'ın dosyasını, nihayet 13 Nisan Salı günü ele alacak. Hukuk uyur ama ölmez inancımı taşımaya devam ediyorum." paylaşımını yaptı. 

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