Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini 3.5 puan yükseltti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye için 2021 yılı büyüme tahminini 3,5 puan yükseltti. Banka, 2022 yılı büyüme tahminini ise düşürdü.

EBRD'nin "Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporuna göre banka, Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 5.5'ten yüzde 9.0'a çıkardı. Haziran ayında yüzde 4,0 olarak duyurduğu 2022 yılı büyüme tahminini ise yüzde 3,5'e revize etti.

Foreks'in aktardığına göre EBRD yaptığı değerlendirmede, Türk ekonomisinin koronaviüs nedeniyle kapanma sonrasında gelen güçlü iç talep ve zayıf liradan faydalanan güçlü ihracat ile desteklendiğini vurguladı. Ancak EBRD, makroekonomik istikrara yönelik risklerin arttığını da vurguladı.

Faaliyet gösterdiği 37 ülkeden oluşan bölgenin 2021 yılında yüzde 5,5 büyüme göstermesini bekleyen EBRD, Türkiye dışarıda bırakıldığında büyümenin yüzde 4,8 olacağını da belirtti.