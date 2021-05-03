Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Renaud-Basso: Türkiye'ye 2020'de 1.7 milyar Euro yatırdık; bu yıl 1-1.5 milyar Euro daha yatıracağız

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, 2020 yılında Türkiye’ye 1,7 milyar euroluk yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türkiye, en büyük faaliyetimizin olduğu ülke konumunda. Türkiye’de faaliyete başladığımız günden bu yana toplam 13 milyar euroluk yatırım yaptık. Bu çok büyük bir yatırım” dedi.

Türkiye’deki yatırımlarının yüzde 94’ünün özel sektöre olduğunu aktaran ​​​​​​​Renaud-Basso, Türkiye’nin “Ülke bazlı bir yatırım hedefimiz bulunmuyor. (2021 yılında) Beklentimiz, Türkiye’de aynı seviyelerde, yaklaşık 1 ila 1,5 milyar euro arasında bir yatırım yapmak yönünde. Güçlü aktivitemizi sürdürmeyi umuyoruz” şeklinde konuştu.

EBRD’nin 30. yılını kutladıklarını hatırlatan Renaud-Basso, önümüzdeki dönemde yeşil enerji, kadınlar ve gençlerin ekonomiye katılımı, fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve dijitalleşme gibi alanlara odaklanmaya devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye’deki yatırımlarının yüzde 94’ünün özel sektöre olduğunu aktaran ​​​​​​​Renaud-Basso, “Geçmişte Türk ekonomisi son derece dirençli bir ekonomi oldu. Türkiye’nin yeniden büyüme kapasitesi var. Örneğin, 2008 krizinde böyle oldu. Türkiye’nin çok geniş ve güçlü bir tüketici temeline sahip olması ve hızlıca yeniden büyüme kapasitesi, ekonomisinin direnç unsurları arasında yer alıyor.

G20 ülkelerine baktığımız zaman Türkiye, Çin ile birlikte 2020 yılında büyüme gösteren tek ülke. Bizim faaliyette olduğumuz ülkelere baktığımızda ise geçen yıl pozitif büyüme gösteren 3 ülke var; Türkiye, Mısır ve Özbekistan” dedi.