Avrupa İlaç Kurumu, "iyimser senaryosunu" açıkadı: Covid-19 aşısı bir yıla hazır olabilir

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Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa İlaç Kurumu(EMA), "iyimser bir tahminde bulunması" gerekirse yeni tip Koronavirüs'e karşı geliştirilen bir aşının yaklaşık bir yıl içinde onay alabileceğini ifade etti.

EMA'nın aşı departmanının başı Macro Cavaleri, aşının Eylül ayına kadar hazır olabileceği iddialarını inandırıcı bulmadığını ifade etti.

Cavaleri, "Aşı üretimine sıfırdan başlanması gerekti. İyimser olamak gerekirse aşı bir yıl içinde hazır olabilir. Yani 2021'de" dedi.

Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 4 milyon 340 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 297 bini geçti.