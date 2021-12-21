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Koronavirüs

Avrupa İlaç Ajansı: Omicron varyantına karşı uygun bir aşıya ihtiyaç olup olmadığını hala bilmiyoruz

"Üç doz aşı yüzde 70, iki doz aşı yüzde 20 ila 40 arasında koruma sağlıyor"

21 Aralık 2021 17:28

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Genel Direktörü Emer Cooke, bütün dünyada hızla yayılan Omicron varyantına karşı uygun bir aşıya ihtiyaç olup olmadığı sorusuna hala yanıt bulamadıkları açıkladı.

Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi kurumunun yöneticisi Cooke basına yaptığı açıklamada, “Bu varyanta veya başka birisine karşı mücadele için farklı bileşimler içeren uygun başka bir aşıya ihtiyacımız olup olmadığı sorusuna ilişkin hala açık bir yanıt olmadığının altını çizmek istiyorum.” dedi.

Onaylanan aşıların Omicron’a yönelik etkisiyle ilgili daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını belirten EMA yöneticisi, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkileri, ölüm oranları ve hastaneye yatışlarla ilgili gerekli kanıtların daha iyi değerlendirilmesine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Alman ilaç şirketi BioNTech’in tepe yöneticisi Uğur Şahin, Fransız Le Monde gazetesine dün yaptığı açıklamada Omicron varyantıyla ilgili kendilerine gelen sonuçlara dikkati çekerek, “Üç doz aşı yüzde 70, iki doz aşı yüzde 20 ila 40 arasında koruma sağlıyor" demişti.

Paris'te Covid-19 vakalarının üçte biri Omicron

Bu arada Fransa hükümet sözcüsü Gabriel Attal, başkent Paris’te son Covid-19 vakalarının üçte birinin Omicron varyantı olduğunu söyledi. Hükümet sözcüsü, vaka sayısının 100 bin kişide 537’ye çıkarak rekor seviyeye yükseldiğini söyledi.

ABD'de yapılan son açıklamaya göre Omicron varyantı, vakaların yüzde 73'ünde tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, Omicronun ülkedeki vakalardaki görülme sıklığının bir haftada 6 kat arttığı bildirildi.

Bu arada Dünya Sağlık Örgütü merkezi ABD’de bulunan Novavax ilaç şirketinin ürettiği Covid-19 aşısına onay verdi. EMA, bu aşının AB içinde kullanımına dün onay vermişti.

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