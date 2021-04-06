Avrupa İlaç Ajansı İlaç Stratejileri Direktörü: AstraZeneca aşısı ile kan pıhtısı vakaları arasında bağlantı var, nedeni henüz netleştirilemedi

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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç denetleme kurulu Avrupa İlaç Ajansı (EMA) İlaç Stratejileri Direktörü, AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortak geliştirdiği aşısı ile çeşitli ülkelerde aşıyı yaptıranlarda görülen kan pıhtısı vakaları arasında bağlantı bulunduğunu, ancak nedeninin henüz netleştirilmediğini açıkladı.

İtalya'nın Il Messaggero gazetesine konuşan EMA İlaç Stratejileri Direktörü Marco Cavaleri, aşı ile kan pıhtıları arasındaki bağlantının "çok açık" olduğunu ifade etti.

EMA, Independent'a yaptığı açıklamalarda aşının faydalarının risklerden çok daha ağır bastığı ve insanların fırsat bulursa yaptırması gerektiği yönündeki açıklamasının hala arkasında olduğunu ifade etti.

Almanya, Fransa, Hollanda ve Kanada, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını bu endişeler nedeniyle sadece yaşı ilerlemiş insanlarla sınırlamıştı.