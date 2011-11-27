Avrupa heyeti, Kazan Vadisi'nde 'kimyasal' aradı

T24 - Çukurca'ya bağlı Kazan Vadisi'nde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda 37 PKK'lının kimyasal silahla öldürüldüğü yönündeki iddialar üzerine 7 kişilik bir heyet Kazan Vadisi'nde incelemelerde bulundu.



Çukurca’ya bağlı Kazan Vadisi’nde 35 gün önce Türk silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonlarda öldürülen 37 PKK’lının "kimyasal silahla" öldürüldüğü yönündeki iddialar üzerine, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 7 kişilik heyet dün Hakkari’ye geldi.



Kazan Vadisi’ne giden Avrupa Parlamentosu (AP) eski üyesi Feleknas Uca, Alman parlamenter Jan Van Aken, Alman ve Fransız avukatlar Clementine Frances, Benjamin Hiller, Marie Avpert, Aledeuy Ledrein Aveco ve Torre Dominulle’dan oluşan heyet PKK’lıların öldürüldüğü bölgede inceleme yaptı.Çukurca Belediye Başkanı BDP’li Mehmet Kanar’ın da eşlik ettiği heyet, bölgede bazı bomba parçalarına ve ceset parçalarına rastladı.

"Çok büyük bombalar kullanılmış"



Bölgede yaptıkları incelemelerin ardından heyet adına açıklama yapan Alman Federal Parlamenter Jan Van Aken, 1 ile 1.5 kilometrelik bir alanda yoğun bir saldırının yapıldığının görüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:



"Bölgede bulunan ağaçların yanmış ve parçalanmış manzarası, bombanın ne denli şiddetli ve büyük ölçekli olduğunu gösteriyor. Alanda bulunan bomba parçalarını incelediğimizde, kullanılan bombaların ’MK-82 ve MK-84’ olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Bu bombaların ağırlığı 250 ile 950 kilogram olup, etki alanı çok yüksektir. Şu anda olay yerinde herhangi bir kimyasal bombanın ve ya o niteliği taşıyan başka bir şeyin kullanıldığına dair herhangi bir açıklama yapma imkanına sahip değilim. Ancak, buradan aldığımız örnekler ve yaptığımız gözlemleri, bu alanda uzman bir heyet ile paylaşacağız ve ancak o incelemeden sonra bu alanda kimyasal kullanılıp, kullanılmadığına karar verebileceğiz. Yapacağımız incelemeleri daha sonra bir rapor halinde yayınlayacağız."

