Avrupa hava sahası tek otoriteye devredilecek

T24-



Avrupa Komisyonu da zarara uğrayan havayollarına tazminat ödenmesi yönünde hükümetlere rehberlik edecek.



AB ulaştırma bakanları, toplantı için Brüksel'de toplanmıştı.



Son kül bulutları



İzlanda'daki Eyyafyallayöküll yanardağından yükselen kül bulutunun yeniden güneye doğru hareket etttiğinin belirlenmesiyle, sabah saatlerdinde İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda hava sahaları uçuşlara kapatılmıştı.





Bu olay yanardağ tehlikesinin sürdüğünü göstermesi açısından, Brüksel'deki toplantının önemini arttırdı.



Avrupa Komisyonu'nun ulaştırmadan sorumlu üyesi Siim Kallas da geçen hafta yaptığı açıklamada, "AB seviyesinde daha fazla koordinasyon olsaydı, hava sahası üç gün daha önce açılabilirdi" demişti.







Kallas ülkelerin kendi başlarına karar almaları nedeniyle krize etkili bir tepki verilemediğini belirtti.

Önlemler



Uluslararası hava koridoru uygulaması ile Avrupa sahasınının 27 üye ülkenin kontrolünde olması uygulamasına son verilmek isteniyor.





Ayrıca Avrupa'da hava güvenliğinden sorumlu olan Eurocontrol adlı kuruluşun da, benzer krizlerde daha fazla rol üstlenmesi öneriliyor.





Uçuş yasaklarından milyarlarca dolar zarar eden havayolu şirketlerinin tazminat taleplerine de, Avrupa Komisyonu'nun rehberliğinde yanıt verilecek. (BBC)