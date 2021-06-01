Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden çağrı: Çocuk ve gençleri aşılamadan önce küresel aşı eksiği gözetilmeli

Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği ülkelerinin çocuk ve gençlere aşı programına geçmeden önce küresel Covid-19 aşı eksikliklerini göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Avrupa İlaç Kurumu geçe hafta Pfizer/BioNTech aşısının 12 yaş ve üstü çocuklarda da kullanılması için onay verdi.

ECDC ise yeni bir raporda, gelişmiş ülkelerde gençlerin aşılanması sürecinin ertelenmesi gerektiğini, ancak risk durumundalarsa aşıda öncelik verilmesi gerektiğini önerdi.

ECDC, 20 yaş altının Covid-19'u hafif geçirdiğine dair araştırmalar olduğunu ancak altta yatan hastalıklar varsa riskin arttığını vurguladı.