Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Kritik Koronavirüs seviyesinin altında kalan yalnızca 4 ülke var

Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, Avrupa'da yalnız 4 ülkede salgın, kritik yeni tip Koronavirüs (Covid-19) seviyesinin altında seyrediyor.

CNN'in aktardığı habere göre, Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Koronavirüs'te alarm seviyesine 7 günlük bir ortalamada 100 bin kişide 20 vaka üzerinden belirliyor. Bu sınırın üzerinde olan ülkelerde, salgın riski 'yüksek' seviyede olarak belirtiliyor.

Son verilere göre 100 binde 18.4 ile Almanya, 15.5 ile Finlandiya, 14.6 ile Kıbrıs, 13.9 ile Norveç kritik sınırına altında seyrediyor.

Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre aynı sınırda kritik seviyenin en üstünde olan ülkeler ise, Çekya, Hollanda ve Fransa oldu.