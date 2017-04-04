Avrupa Halter Şampiyonasında iki madalya

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda Türkiye'yi temsil eden Bediha Tunadağı, koparmada bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen şampiyonanın ikinci günündeki kadınlar 53 kilo yarışmaları sona erdi.

Türk sporcu Bediha Tunadağı, 84 kiloluk kaldırışıyla koparmada bronz madalyanın sahibi oldu.

Silkme kategorisindeki 3 hakkında da başarılı olamayan Bediha, silkme ve toplamda klasmana giremedi.

Sümeyye Kentli silkmede bronz madalya kazandı

Şampiyonada kadınlar 58 kiloda Türkiye'yi temsil eden Sümeyye Kentli de silkmede bronz madalyanın sahibi oldu.

86 kiloluk kaldırışıyla koparmada 10. sırayı alan Sümeyye Kentli, 116 kilo kaldırdığı silkmede bronz madalyanın sahibi oldu. Sümeyye, toplam değerlendirmede ise 202 kiloyla 7'nciliği elde etti.

Aynı sıklette B grubunda mücadele eden Ayşegül Çakın, toplamda 190 kilo (koparma 81, silkme 109 kilo) kaldırdı ve yarışmayı 13. sırada bitirdi.