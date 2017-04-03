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Spor

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 62 kiloda yarışan Hurşit Atak, silkme ve toplam, Bünyamin Sezer ise koparmada altın madalya kazandı

03 Nisan 2017 12:53

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 62 kiloda yarışan Hurşit Atak, silkme ve toplam, Bünyamin Sezer ise koparmada altın madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk günü, erkekler 56 ve 62 kiloda yapılan yarışmalarla tamamlandı.

Erkekler 62 kiloda mücadele eden Hurşit Atak ve Bünyamin Sezer, 3 kategoride de altın madalyaları rakiplerine bırakmadı.

Koparmadaki 130 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyaya uzanan Hurşit, silkmedeki 160 ve toplamdaki 290 kiloluk dereceleriyle altın madalya aldı.

135 kilo kaldırdığı koparmada altın madalya kazanan Bünyamin, toplamda da 289 kiloya ulaşarak gümüş madalyayı boynuna taktı.

56 kiloda yarışan Türk halterciler Muammer Şahin ve Okan Yılmaz ise şampiyonayı madalyasız kapattı. 

Muammer, koparmada 110, silkmede 126 ve toplamda 236 kilo kaldırarak 3 kategoride de 5. sırayı aldı. Okan ise koparmada 103, silkmede 125 ve toplamdaki 228 kiloluk dereceleriyle 3 kategoride de 6. oldu.

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