Avrupa Google'dan pay istiyor

Fransız, Alman ve İtalyan hükümetleri de Google'ı, ülkelerinde kazandığı reklam gelirlerinin vergisini gerektiği gibi ödememekle suçluyor. Google ise kendisine yaptırım halinde bu ülkelerin gazetelerini arama motorunda referans göstermeme tehdidinde bulunuyor.

Fransa, Almanya ve İtalya'da yazılı basın kuruluşlarının sahipleri, internet üzerindeki arama motorlarına kısaca "Google Vergisi" olarak tanımlanan yeni bir vergi uygulanması için hükümetlerine baskı yapmaya başladı.

'Google vergisi'

İtalya'nın başkenti Roma'da 24 Ekim'de bir araya gelen Fransız (IPG), İtalyan (FIEG) ve Alman (BDZV-VDZ) gazete yayıncıları, "Haber içerikleri üzerinde hak sahibi olanlar ile teknolojik aktörler arasında dengeli ekonomik ilişkiler yaratmak" amacıyla eylem birliğinde anlaşmaya vardılar. Mevcut ekonomik krizden olağanüstü olumsuz etkilendiklerinin altını çizen yayın kuruluşları, buna karşılık Google gibi teknolojik aktörlerin yazılı basının haberleri sayesinde olağanüstü reklam geliri elde etmesinden yakınıyor.

1.2 milyar Euro reklam geliri

Yayıncılar Google'ın sadece Fransa'da yıllık 1.2 milyar Euro değerinde reklam topladığını, buna karşılık yazılı basının reklam gelirlerinin 200 milyon Euro olduğunu hatırlatıyorlar. Fransız yayıncılar birliği, Fransa'da Google arama motorunu kullanan herkesin yılda ortalama bu şirkete 40 ile 50 Euro arasında kazandırdığını belirtiyor.

Almanya 'örnek' olacak

Bu tespitten yolan çıkan yayıncılar Google gibi arama motorları için telif hakkına benzer yeni bir vergi yaratılması için lobi yapıyor. Bu da Google'ın gazetelerdeki haberlere her gönderme yaptığında bir bedel ödemesi gerekeceği anlamına geliyor. Fransa'da arama motoru kullanıclarının yüzde 90'ı Google'ı tercih ediyor. Yayıncılar bu konuda Alman hükümetinin Ağustos ayında açıkladığı bir yasal girişimin diğer Avrupa devletleri tarafından örnek alınmasını istiyor. Alman hükümeti tarafından hazırlanan ve arama motorlarını yayıncılara komisyon ödemeye mecbur kılmayı hedefleyen yasa tasarısının önümüzdeki aylarda Alman parlamentosu gündemine gelmesi bekleniyor.

Google'dan 'taksici' benzetmesi

Bu tezlere karşı çıkan Google ise, Avrupa basınının büyük ölçüde "Google sayesinde" yaşadığını savunuyor. Amerikan şirketi, arama motoru sayesinde Fransız basınının yılda ortalama 4 milyon kez "tıklandığını" ve böylelikle Fransa'da gazetelerin internet üzerinde okunma oranlarının yüzde 40'ını "Google borçlu" olduklarını savunuyor. Google Fransa yönetimi, olası bir vergi konusunda ise "Bu bir lokantaya müşteri getiren taksi şoförünün lokanta sahibine müşteri getirdiği için para ödemesi gibi bir şey olur" diyerek karşı çıkıyor.

Google'ın bu alandaki en büyük destekçileri ise internet medyası. Fransız internet medyası sahipleri sendikası (Spiil), olası bir vergi uygulamasına "Bugün basın okunma konusunda büyük ölçüde Google'a bağlı. Buna bir de ekonomik bağımlılık eklenirse her şeye Google karar verebilir" diyerek karşı çıkıyor. Internet medyası bunun yerine Google'a her ülkede elde ettiği gelirlerin vergisinin tam olarak ödetilmesini öneriyor.

'Google vergi kaçırıyor'

Google'ın Avrupa devletleriyle asıl sorunu da buradan kaynaklanıyor. Başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa devleti Google'ı üstü kapalı biçimde gelir vergisi kaçakçılığıyla itham ediyor. Google'ın, zekice tasarlanmış mali operasyonlarla Fransa'da elde ettiği reklam gelirlerini Avrupa merkezinin bulunduğu İrlanda'daki holdingi ve Hollandadaki bir aracı kurum sayesinde Bermuda adalarına aktardığı söyleniyor. 2001 yılında Fransa'da 1,2 milyar Euro ile 1,4 milyar Euro arasında ciro gerçekleştirdiği söylenen Google'ın, "Hollanda sandviçi" adı verilen bu tür mali montajlar sayesinde bu ülkeye sadece 5 milyon Euro şirket vergisi ödediği belirtiliyor.

Hollande Google'ı uyardı

Öte yandan, bu hafta başında Google Fransa yöneticileriyle bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın reklam gelirlerinin paylaşımı ve gelir vergisi konusunda Amerikan şirketini uyardığı ortaya çıktı. Haftalık "Le Canard Enchaine" gazetesi, reklam ve gelir vergisinin ödenme şekli konusunda uzlaşmaya yanaşmayan Google'a vergi kontrolü geldiğini ve devletin Google'ın Fransa şubesine yaklaşık 1 milyar Euro değerinde vergi borcu faturası çıkardığını yazdı. Google şimidlik bu haberi yalanlıyor. Fransız Maliye Bakanlığı ise "Bu konudaki bilgiler sırdır" diyerek açıklama yapmayı reddediyor. (Kayhan Karaca- ntvmsnbc)