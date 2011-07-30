-AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI SONA ERDİ TRABZON (A.A) - 29.07.2011 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Trabzon kentinin 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda son derece görkemli, son derece coşkulu ve Karadeniz insanının yüreğindeki insan sevgisini yansıtan bir ev sahipliği ortaya koyduğunu söyledi. 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda düzenlenen resmi kapanış törenini Bakan Kılıç'ın yanı sıra, EYOF Koordinasyon Başkanı Guido De Bondt, Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 12. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Hollanda'nın Utrecht kentinin Belediye Başkanı Aleid Wolfsen ile vatandaşlar izliyor. Törende ilk olarak 49 ülkenin bayrakları, ülkelerinin sporcuları tarafından sahaya getirildi. Türk bayrağı ise artistik cimnastik dalında halka kategorisinde bronz madalya kazanan İbrahim Çolak tarafından taşındı. Organizasyonun simgesi olan hamsi maskotlarının da katıldığı törende daha sonra gönüllüler geçiş yaptı. Gönüllüler, geçişleri sırasında, gönüllüler ve sporcular tarafından EYOF kapsamında yapılan 41 metrelik ebruyu taşıdılar. Bakan Kılıç, yaptığı konuşmada, ''Trabzon kenti 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nda son derece görkemli, son derece coşkulu ve Karadeniz insanının yüreğindeki insan sevgisini yansıtan bir ev sahipliği ortaya koydu. Bütün Trabzon'u yürekten kutluyor, tebrik ediyorum'' dedi. Bir haftayı geride bıraktıklarını ifade eden Kılıç, ''Sporun dili evrensel barış ve kardeşlik dili. 49 ülkenin bayrakları var burada, her biri bizim kardeş ülkemiz ve gelen sporcularımız sporun evrensel barış mesajlarıyla dünyayı, Türkiye'yi, insanlığı, Trabzon'u kuşatan barış elçilerimiz. Onlara çok güzel ev sahipliği yaptık. Bugünden itibaren onları uğurlayacağız'' diye konuştu. Trabzon'a 510 milyon lira karşılığında çok büyük eserler kazandırdıklarını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti: ''Bu eserler Trabzon ve gençlerine hizmet edecek. 61. Cumhuriyet hükümeti olarak Akyazı Projesi'ni de Trabzon'a kazandırmak için daha hızlı, kuvvetli adımlarla Trabzon'un ihtiyaçlarına daha hızlı cevap vermeye gayret edeceğiz. Uluslararası Olimpiyat Komitesine bu organizasyonu Türkiye'ye layık gördükleri, bizimle işbirliği yaptıkları için teşekkür ediyorum.'' -OLİMPİYAT ATEŞİ SÖNDÜRÜLDÜ- Olimpiyat bayrağı, Olimpiyat Marşı eşliğinde indirilerek, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu tarafından, Utrecht Belediye Başkanı Aleid Wolfsen'e teslim edildi. Wolfsen, yaptığı konuşmada, olimpiyat bayrağını alma şerefini kendisine verenlere teşekkür etti. Trabzon'un böylesine renkli ve başarılı organizasyonu yapmak için doğru bir şehir olduğunu ifade eden Wolfsen, ''2013 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları bizim şehrimizde yapılacak. Şehrimiz Trabzon gibi tarihi bir kimliğe sahip. Biz de ev sahipliği yapacağımız organizasyonda buradaki başarılara denk başarı elde etmeyi umuyoruz'' dedi. Wolfsen, konuşmasının son bölümünde Türkçe olarak, organizasyona, sporculara ve Trabzon halkına teşekkür etti. Konuşmaların ardından Hüseyin Avni Aker Stadı'nın dış bölümünde bulunan olimpiyat ateşi söndürüldü.