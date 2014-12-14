Avrupa Gazeteciler Cemiyeti: Türk gazetecileri susturma planı derhal sonlandırılmalı

Fuat Avni adlı Twitter kullanıcısının gazetecilere yönelik operasyon düzenleneceğini duyurmasının ardından bağımsız gazetecilik örgütü Avrupa Gazeteciler Cemiyeti (AEJ) Başkan Yardımcısı William Horsley, Türk hükümetine ‘gazetecileri ve ifade özgürlüğünü kullanan diğer kişileri gözaltına almaya ya da susturmaya yönelik herhangi bir plandan’ derhal vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Doğu Avrupa ve Orta Asya büro temsilcisi Johann Bihr de, “Haberleri endişeyle takip ediyoruz. Bu yolsuzluk skandalını haberleştiren bütün gazetecilere yönelik devam eden zulmün bir parçası’’ ifadelerini kullandı.

Zaman’da yer alan habere göre, Horsley, “AEJ’in, gazetecilere ve diğer özgür seslere yönelik devlet görevlilerinin gerçekleştirdiği tehditleri, keyfi gözaltıları ve tutuklamaları, medya patronlarına kapalı kapılar ardında yapılan baskıları ve yolsuzluk iddialarını gündeme getirenlere karşı yürütülen karalama kampanyalarını ‘en güçlü şekilde’ kınadığını” belirtti. Ankara’ya, basın özgürlüğünü sağlama ve yürütme gücünü daha çok denetime açma çağrısı yapan dışarıdaki dostlarına kulak vermesini isteyen Horsley, bunun ‘demokrasinin özü’ olduğunu belirterek, “Türkiye’nin siyasi manzarası bu idealden çok uzakta” yorumunda bulundu.

RSF temsilcisi Bihr ise TBMM Yolsuzluk Komisyonu haberlerine getirilen yayın yasağını da hatırlatarak, “Bunların hükümetin yolsuzluk skandalının üzerini örtmeye çalıştığının bir kanıtı olduğunu” savundu.” 17 ve 25 Aralık’taki soruşturmaların başlamasıyla ortaya çıkan yolsuzluk iddialarından 1 yıl sonra Türkiye’de cadı avı başladığını” iddia eden Bihr, sadece geçen ay Zaman, Taraf, Cumhuriyet, Günlük, Evrensel ve Ulusal Kanal’dan olmak üzere 15 gazetecinin yolsuzluktan bahsettikleri için soruşturma geçirdiklerini hatırlattı.