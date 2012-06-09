Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan çok galip yok

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında büyük heyecan yaşandı. İki kırmızı kartın çıktığı, penaltının kaçtığı karşılaşmada ev sahibi Polonya ile Yunanistan 1-1 berabere kaldı.

Polonya'nın Warsaw şehrinde Warsaw Stadı'nda oyanan mücadeleyi İspanya Federasyonu'ndan Carlos Velasco Carballo yönetti.

Ev sahibi Polonya karşılaşmaya Szczesny, Boenisch, Wasilewski, Perquis, Piszcek, Polanski, Rybus, Obraniak, Murawski, Blaszczykowski ve Lewandowski 11'iyle başlarken konuk Yunanistan ise Chalkias, Maniatis, A. Papadopoulos, Torosidis, Papastathopoulos, Holebas Karagounis, Ninis, Katsouranis, Samaras ve Gekas 11'iyle sahadaki yerini aldı.

Ev sahibi Polanya seyircisinin de desteği arkası alarak karşılaşmaya hızlı başladı. İlk tehlikeli atağını 4. dakikada yakalayan Polonya bu gol pozisyonundan yararlanamadı. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Lewandowski topu arka direğe doğru gönderdi Chalkias kurtardı.

İlk dakikadan itibaren oyunu Yunanistan yrı sahasına yıkan Polonya, geride kalan dakikalarda Lewandowski'yi topla buluştururak etkili olmaya çalıştır. Yunanistan ise kontra ataklarla Polonya kalesinde gol aramaya çalıştı.

Polonyo aradığı golü 17. dakikada yıldız oyuncusu Lewandowski ile buldu. Sağ kanattan Blaszczykowski getirip, ortaladı. Arka direkteki Lewandowski'nin yere çarptırarak yaptığı vuruş filelerle buluştu:1-0.

İlk yarının kalan dakikaları karşılıklı ataklarla geçilirken son dakikaya kadar beraberlik için Polonya kalesine yüklenen Yunanistan aradığı golü bulamadı.

Konuk ekipte 45. dakikada Papastathopoulos ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Polonya'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya 10 kişi başlayan Yunanistan ilk dakikadan itibaren Polonya kalesinde beraberlik golünü aramaya başladı. Konuk ekip çabalarının sonucunu çok geçmeden aldı ve 51. dakikada Salpingidis ile beraberliği yakaladı. Torosidis'in sağ kanattan ön direğe ortaladığı topta Szczesny'nin hatasıyla topu önünde bulan Salpingidis, topu boş kaleye yollamayı başardı:1-1.

Beraberliği yakaladıktan sonra 10 kişi kalmasına rağmen galibiyet için Polonya kalesine yüklenmeye devam etti.

68. dakikada bu kez Polonya 10 kişi kaldı. Kaleci Szczesny, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Savunmanın arkasına sarkan Salpingidis, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Szczesny onu düşürünce hakem düdüğünü çaldıve penaltı noktası gösterdi.

Yunanistan topun başına geçen Karagounis genç kaleci Tyton'u geçemedi ve galibiyet şansını değerlendiremedi.

Karşılıklı ataklara sahne olan kalan dakikalarda iki takımda birbirine üstünlük sağlayamadı ve Euro 2012'nin açılış maçında kazanan çıkmadı.