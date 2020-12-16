Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu: Türkiye'de üretilen tehlikeli bir dezenfektanın 140 bin litresine el koyuldu

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Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu (OLAF), Türkiye'den giden bir el dezenfektanının tehlikeli seviyelerde metanol barındırdığını ve Koronavirüs salgını başladığından bu yana 140 bin litresine el koyulduğunu açıkladı.

AP'nin aktardığına göre, OLAF tarafından yapılan açıklamada Türkiye'de üretildiği tespit edilen zararlı el dezenfektanının tehlikeli seviyelerde metanol barındırdığı belirtildi.

Metanolün baş ağrısı, buğulu görme gibi etkileri olduğu ve el dezenfektanlarında kullanıldığında görme kaybına neden olabildiği biliniyor.

OLAF, tehlikeli el dezenfektanıyla ilgili operasyona ilk olarak Ağustos ayında Danimarka yetkilileri Türkiye'den gelen 6 bin litrelik dezenfektanı bildirdiğinde başladı. OLAF 27 üye AB ülkesine söz konusu dezenfektanla ilgili bilgi gönderdi. Eylül aynda ise İrlanda'da şüpheli bir gönderi olduğu tespit edildi. Kargo, Dublin'de durduruldu ve yapılan analizler "kabul edilmeyecek yüksek seviyelerde metanol" bulunduğunu gösterdi. OLAF, aynı dezenfektana ait ikinci bir gönderi olduğunu da belirtti.

Operasyon, AB'de çeşitli şirketlerin Türkiye'deki üreticiden aynı dezenfektanı farklı isimlerle sipariş ettiğini tespit etti.