Avrupa çapındaki 500 kişilik soygun çetesi çökertildi

Almanya'da polis, ülkedeki hırsızlıkların beşte birinden sorumlu olduğu düşünülen ve Avrupa çapında faaliyet gösteren çok büyük bir soygun çetesinin çökertildiğini açıkladı.

Polis, çeteyi Avrupa çapında kolları olan bir ahtapot olarak tanımladı.

Çete üyelerinin aralarında ya evlilik ilişkisi ya da kan bağı olduğu belirtildi.

Soruşturma, Ocak 2016'da Münih kentinde üç genç kadının bir mülke girmeye çalışırken yakalanması ardından başlatıldı.

Bunun ardından Hırvatistan, İspanya ve Almanya'da yeni tutuklamalar gerçekleştirildi.

Alman emniyet yetkilileri, çetenin Belçika, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde faaliyet gösteren onlarca kolu olabileceğini belirtti.

Münih'te tutuklanan genç kadınlar, ergenlik yaşlarında olduklarını iddia etti ancak polis, onların kimliklerini değiştirdiğini ortaya çıkardı.

Çetenin merkezinin Hırvatistan olduğu düşünülüyor.

Polis daha sonra 'işçi arı' olarak tanımladığı 20 genç kadını daha tutukladı. Bunu, Batı Almanya'da, orta düzeydeki iki çete yöneticisinin ve çete liderlerinden olduğu öne sürülen iki kişinin Hırvatistan'da tutuklanması izledi.

İspanya'da da tutuklamalar gerçekleştirildi.

Polis, organize suç örgütünün, 'ağızlarının sıkı olması ve hapse düşme ihtimallerinin daha az olması nedeniyle' hırsızlık için genç kadınları kullandığını açıkladı.

Polis, örgütte sıkı bir hiyerarşi olduğunu da belirtti.

Alman polisine göre çetenin bugüne kadarki çaldıkları varlıklar, milyonlarca Euro değerinde.

Çetenin liderlerinden olduğu öne sürülen iki kişi, Zagreb'teki lüks villarda yakalandı.

Hırvat polisi baskınlarda, yüzbinlerce Euro nakit para, mücevher ve diğer değerli eşyalar buldu.