-Avrupa Bülteni'ne İngiltere'den olumlu tepkiler yağıyor LONDRA (A.A) - 30.09.2011 - Anadolu Ajansı'nın yarın başlatacağı Avrupa Bülteni, İngiltere'de bulunan Türk yetkililer, dernekler ve sivil toplum kuruluşları tarafından memnuniyetle karşılandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Haringey Belediyesi'nin Çevreden Sorumlu Kabine üyesi ve İngiltere'nin AB Bölgeler Komitesindeki Temsilcisi Nilgün Canver, Anadolu Ajansı'nın Avrupa Bülteni'ni başlatacak olmasını büyük bir coşkuyla karşıladığını söyledi. Canver, doğru ve tarafsız haberin sembolü olan Anadolu Ajansı'nın bu bültenle yerel haberciliğin çıtasını yükseltip, tüm Avrupa'daki Türk vatandaşlarının birbirlerinden ve onları ilgilendiren konulardan hızlı ve doğru biçimde haberdar olmasını sağlayacağını kaydetti. İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Ahmet Baştürk de, bu tür bir bültene yurtdışında yaşayan Türklerin ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Her zaman, her konuda sesimizi duyurmamız lazım. Avrupa Bülteni'nin İngiltere'de yaşayan Türk Toplumu'na faydası olacağına inanıyorum" dedi. Britanya Türk Kadınları Derneği Başkanı Maviş Fuchs da, Anadolu Ajansı'nın Avrupa Bülteni ile Avrupa'da yaşayan milyonlarca Türkçe konuşan insanla ilgili haberleri, Türkiye ve dünyaya servis etmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Avrupa Bülteni'ne yayın hayatında başarılar dileyen Fuchs, "Yıllardır ulusal ve yerel gazetelerde okumaya alışık olduğumuz, yaşadığımız ülke, şehir ve diğer Avrupa ülkelerindeki haberlerin, tüm yurt içine yayılması ve yayınlanmasıyla, yurt dışındaki Türklerle, anavatanımızdakiler arasındaki köprünün daha da sağlamlaşacağına inanıyorum" diye konuştu. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) İngiltere Temsilcisi Hakan Camuz da, "Avrupa Bülteni, Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli insanların birbirine yakınlaşması, birbirini daha iyi anlaması için gerekli olan bir çalışmadır. Bizi, birçok konuyu aynı anda anlayıp beraber hareket ettirecek, tek bir ses ve yürek haline getirecek olan bu bülten için Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyorum" dedi.