-Avrupa borsalarının yönü yukarı LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 05.10.2011 - Avrupa'da Londra, Frankfurt ve Paris Borsaları değer kazandı. Açılışta Londra Borsasında FTSE-100 Endeksi yüzde 2,30 (113,65 puan) değer kazanarak 5.058,09 puana yükseldi. Frankfurt Borsasında Dax Endeksi yüzde 2,39 artarak 5.341,43 puan ve Paris Borsasında Cac 40 Endeksi yüzde 2,52 artarak 2.922,40 puan oldu. Avrupa'da borsalar dün düşüşle kapattı. Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 2,58 azalarak 4.944,44 puana, Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 2,98 değer kaybederek 5.216,71 puana ve Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 2,61 düşerek 2.850,55 puana indi. Dünkü işlemlerde yüzde 22'den fazla değer kaybeden Fransız-Belçika ortaklığı Dexia bankasının hisseleri de açılışta yüzde 9,13 oranında değer kazandı.