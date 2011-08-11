-AVRUPA BORSALARI BUGÜN YÜKSELİŞLE KAPANDI LONDRA (A.A) - 11.08.2011 - Avrupa borsaları bugün hareketli bir gün geçirdikten sonra yükselişle kapandı. Bugün açılışta yükselen borsalar, ikinci seansta Asyalı bir bankanın Fransız bankalarına kredi hatlarını kapattığı ve beş bankanın daha Fransız bankalarıyla alışverişi ve risk durumunu gözden geçirdiği haberleriyle sert biçimde düşmeye başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ile Avrupa'nın finansal sorunlarını görüşmek için 16 Ağustos'ta biraraya geleceği açıklaması ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Christian Noyer'in, ''Borsalardaki son gelişmelerden Fransız bankalarının finansal sağlamlığı etkilenmedi, bankalar krizin başından bu yana dayanıklılık kapasitelerini ispatladılar'' demesi borsaların yönünü yukarı çevirmesini sağladı. ABD Çalışma Bakanlığınca, geçen hafta işsizlik maaşına başvuranların sayısının 395 bin olduğunun ve son dört ayın en düşük seviyesini gördüğünün açıklanması borsaların yukarı yönlü hareketini daha da güçlendirdi. -AVRUPA BORSALARI- Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 3,11(155,67 puan) değer kazanarak 5.162,83, Paris Borsası'nda Cac 40 Endeksi yüzde 2,89 (86,67 puan) artarak 3.089,66 ve Frankfurt Borsası'nda Dax Endeksi yüzde 3,28 (184,24 puan) yükselerek 5.797,66 puana çıktı. İtalya'da Milano Borsası'nda FTSE MIB Endeksi yüzde 4,10, İsviçre'de Zürih Borsası yüzde 5,02, Hollanda'da AEX Endeksi yüzde 1,99, İspanya'da Madrid Borsası'nda IBEX 35 Endeksi yüzde 3,56, İsveç Borsası'nda OMX 30 Endeksi yüzde 3,66 ve Rusya'da Moskova Borsası'nda MICEX Endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. -PETROL FİYATLARI- Uluslararası piyasalarda ABD ham petrolünün varil fiyatı 83 doların ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 106 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolünün Eylül ayı teslimi varil fiyatı bugün Asya'daki işlemlerde 60 sent değer kazanarak 83,49 dolara yükseldi. ABD ham petrolünün Eylül ayı teslimi varil fiyatı dün 3,59 dolar (yüzde 4,5) artarak 82,89 dolardan kapanmıştı. Londra Brent tipi ham petrolün Eylül ayı teslimi varil fiyatı da 106,67 dolara yükseldi.