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Ekonomi

Avrupa borsaları açılışta değer kaybetti LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A)

16 Ocak 2012 12:26

-Avrupa borsaları açılışta değer kaybetti LONDRA/PARİS/FRANKFURT (A.A) - 16.01.2012 - Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde düşüşle açıldı. Açılışta Londra Borsası'nda FTSE-100 Endeksi yüzde 0,25 (14,20 puan) değer kaybederek 5.622,44 puana geriledi. Frankfurt Borsası'nda DAX Endeksi yüzde 0,37 azalarak 6.120,4 puan ve Paris Borsası'nda CAC 40 Endeksi yüzde 0,69 düşerek 3.174,33 puan oldu.  Avrupa borsalarının düşüşle açılmasında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un bazı Avro Bölgesi ülkelerinin kredi notunu düşürmesi etkili oldu. Bu arada ABD'de piyasalar Martin Luther King günü nedeniyle bugün kapalı.

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