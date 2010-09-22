-AVRUPA BÖLGELER MECLİSİNE TÜRK BAŞKAN İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Avrupa'da önemli karar alma mekanizmalarından biri olan Avrupa Bölgeler Meclisine (AER) İstanbul İl Genel Meclisi 2. Başkan Vekili Hande Bozatlı seçildi. Konuya ilişkin İl Genel Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 komiteden oluşan AER'nin 3. komite seçimleri Norveç'in Nordland Bölgesi Svolvaer şehrinde gerçekleştirildi. Komite başkanlığı için Bozatlı'nın yanı sıra Fransa'dan Gloanec Maurin, Hırvatistan'dan Ivan Jakovcic yarıştı. Delegelere İstanbul'u anlatan bir konuşma yapan Bozatlı, AER Başkanlığına seçildi. Bozatlı, eğitim, kültür ve bölgeler arası iş birliği komitesine 2 yıl başkanlık yapacak. Bozatlı, aynı zamanda Avrupa Bölgeler Meclisinin başkan yardımcılığı görevini de yürütecek.