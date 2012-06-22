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Dünya

Avrupa Birliği'ne vizesiz giriş en geç 5 yıl sonra

Türkiye’nin yıllardır beklediği AB'ye vizesiz giriş hayaline bir adım daha yaklaşıldı. Süreç 5 yıl içinde tamamlanacak

22 Haziran 2012 07:34

Türkiye’yi yıllardır vize konusunda oyalayan ancak yasa dışı göçle mücadelede Ankara’nın işbirliğine ihtiyaç duymasının da etkisiyle pozisyonunu gevşeten Avrupa Birliği, dün onayladığı kararla vize muafiyetiyle ilgili müzakereleri resmen başlattı. Brüksel’in bu adımı karşısında Türkiye de AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel aracılığıyla geri kabul anlaşmasını (GKA) parafe etti. Türkiye, 2018’e kadar sürmesi beklenen süreçte daha önceki hayal kırıklıklarının verdiği tecrübeyle “adıma karşı adım” stratejisi izlemeyi sürdürecek.

 

Davutoğlu: Tarihi bir adım

 

Önceki gün AB Daimi Temsilciler Komitesi’nin (COREPER) üzerinde anlaştığı metin Lüksemburg’da toplanan AB İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konseyi’nde (EPSCO) tartışılmaksızın onaylandı. Daha önce “muafiyet” sözünü duymak bile istemeyen AB’nin bazı üyelerinin uzun süren ve aşama aşama ilerlenen pazarlıklar sonucunda sürece yeşil ışık yakmasını değerlendiren Davutoğlu, CNNTÜRK’te yaptığı açıklamada, “Süreç başladı. Ben bunu çok tarihi bir adım olarak görüyorum” dedi.

Ankara’nın bundan sonraki beklentisi ise AB Komisyonu’nun süreçle ilgili yol haritası niteliğindeki eylem planını gecikmesizin hazırlaması. Davutoğlu, vize muafiyetiyle ilgili süreci hızlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylese de mevcut teknik göstergeler AB’ye vizesiz seyahatin bugünden yarına olmayacağını ve 5-6 yıl alacağını gösteriyor.

AB’nin aldığı karar çerçevesinde Türkiye’den beklentileri şunlar:

-  Yasa dışı göçle mücadelenin artırılması.
-  Bazı AB ülkeleriyle imzalanan GKA’ların tam olarak uygulanması.
-  Vize ve sığınma politikalarının AB müktesebat ve uygulamalarıyla uyumlaştırılması.
-  FRONTEX ve Europol ile işbirliğinin geliştirilmesi.
-  GKA’nın tüm AB üyeleri için etkin ve tam olarak uygulanması.

AB’nin taahhütleri şöyle:

-  Türkiye’nin GKA’yı imzlamasına paralel olarak AB Komisyonu’nun viza liberalizasyonu doğrultusunda kademeli bir perspektif çerçevesinde gerekli adımları atması.

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