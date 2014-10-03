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Dünya

AB’ye girmeye çalışan mültecilerin sayısı rekor düzeyde

Birleşmiş Milletler, Akdeniz ve Atlantik Okyanusu üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine girmeye çalışan mültecilerin sayısının rekor düzeye ulaştığını açıkladı

03 Ekim 2014 12:43

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin verdiği bilgilere göre 2014 yılında en az 165 bin kişi deniz yoluyla Avrupa Birliği ülkelerine girmeye çalıştı. Komiserlik tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz sene aynı dönemde deniz yolunu kullanan mültecilerin sayısı 60 bin civarındaydı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres yaptığı açıklamada Lampedusa açıklarında 366 mültecinin hayatını kaybettiği faciayı hatırlatarak, AB ülkelerinin daha iyi bir iletişim ve kurtarma ağı kurmaması durumunda daha çok hayatın kaybedilebileceğini duyurdu. BM tarafından yayınlanan rapora göre sadece Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 90 bin kişi yeni bir yaşam umuduyla Akdeniz’e açıldı. Bunların en az 2 bin 200’ü ise hayatını kaybetti.

 

Yeterince çaba gösterilmemesi utanç verici

 

Raporun yayınlanmasının ardından bir açıklama yapan Avrupa Birliği Komisyonunun iç işleri ve sınırların korunmasından sorumlu üyesi Cecilia Malmstroem, üye ülkelere çağrıda bulunarak "Mülteci ölümlerinin önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor" dedi. Malmstroem ayrıca AB ülkelerinin yeterince çaba göstermemesini de utanç verici olarak nitelendirerek, “Bazı ülkeler her sene sadece birkaç düzine insan için koruma sağlamayı öneriyor. Ve düşünün ki etrafımızdaki dünya ateşler içinde” şeklinde konuştu.

AB’nin istatistik bürosu Eurostat’ın verilerine göre bir AB üyesi olan Estonya geçtiğimiz sene sadece 10 kişiye sığınma hakkın tanıdı. Hırvatistan ve Letonya ise 25 kişiye mültecilik statüsü verdi. Slovenya’da bu rakam 35 olurken Litvanya ise 55 kişiye izin verdi.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan savaşlar ve çatışmalar nedeniyle geçtiğimiz sene milyonlarca kişi yerlerinden oldu. Bunlardan bazıları insan kaçakçılarının ağına düşerek Akdeniz’de son derece tehlikeli yolculuklara çıkıyor. 

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