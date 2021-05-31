Sütaş “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat - Çiftlikten Çatala” Stratejisinin Türkiye’deki En Güçlü Entegre Örneği

Pandemi dönemi ile birlikte bir yandan gıdaların güvenilirliği, diğer yandan tarım ve gıda alanında yeterlilik konusu daha önemli hale geldi. Ayrıca doğanın, doğal kaynakların sürdürülebilirliğine yönelik önlemleri de artırmaya mecburuz. Bu gelişmeler karşısında, Avrupa Birliği yakın zamanda sürdürülebilir gıda sistemleri oluşturmak amacıyla, “Yeşil Mutabakat - Çiftlikten Çatala” adını verdiği stratejisini açıkladı.

Sütaş gıda güvenilirliği ve sürdürülebilirlik bakış açılarıyla uzun yıllardır ineklerinin beslendiği ottan, sofralara ulaşan süt ve süt ürünlerine kadar entegre bir şekilde yönettiği “Çiftlikten Sofralara” modeli ile AB’nin açıkladığı stratejiye uyumlu ve hazır durumda.

Sütaş “Çiftlikten Sofralara Entegre Modeli” ile ineğin beslendiği yemden başlayarak, tüketicinin sofrasına kadar giden süreci yönetiyor ve kontrol altına alıyor. Entegre Tesislerinin hepsi; yem bitkileri ve konsantre yem üretiminden damızlık süt sığırı çiftliklerine, enerji üretiminden organik gübreye, yüzlerce süt ürününün üretilip, tüketicilerin sofralarına ulaştırılmasına kadar uzanan birer entegre tedarik zincir modeli özelliği taşıyor.

-Faaliyet gösterdiği bölgelerde, çiftçilere sözleşmeli yem bitkileri üretimi yaptırıyor. Toprağın yapısına ve bölgeye uygun yem bitkisi seçiminden, verimli sulama sistemlerinin uygulanmasına, organomineral gübre teminine kadar kapsayıcı bir bakışla süreci yürütüyor, çiftçilere eğitimler veriyor.

-Entegre tesisleri kapsamında bulunan yem fabrikalarında, ineklerinin ihtiyacı olan konsantre yemler üretiliyor.

-Sütaş Çiftlikleri evrensel hayvan refahı prensiplerine uygun yönetiliyor. İnekler sağlıklı yem bitkileri ve kendi tesislerinde ürettiği doğal yemlerle besleniyor, doğalarına uygun çiftlik ortamında yaşıyorlar. Böylece sağlıklı ineklerden, besin değeri yüksek, kaliteli süt elde ediliyor.

-Tesislerinde süt hayvancılığı eğitim merkezi ve eğitim çiftliği bulunuyor, Burada süt hayvancılığı yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara, yatırımlarını büyütmek isteyen üreticilere ve genç girişimcilere ücretsiz hayvancılık eğitimi veriyor.

-Çiftliklerden çıkan hayvan gübreleri ve tesislerin organik atıklar, biyogaz tesislerinde işlenip yenilenebilir enerjiye dönüştürülüyor. Sütaş bu yolla tesislerinin ihtiyacının %84’ü kadar elektrik üretiyor.

-Biyogaz tesislerinin çıktılarını da organik ve organomineral gübre olarak değerlendiriyor. Tesislerinde elde ettiği bu gübreler toprağın organik yapısını iyileştirirken, aynı zamanda ürün verimini de artırıyor.