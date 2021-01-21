Avrupa Birliği yaza kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin Koronavirüs aşısı olmasını hedefliyor

Avrupa Birliği (AB), 2021'in yazına kadar yetişkinlerin yüzde 70'ine Koronavirüs aşısı yapılması hedefi koydu.

Franc 24'ün aktardığı habere göre, bir konferansta konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB'nin Koronavirüs aşı takvimini anlattı. Schinas, AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'inin 2021'in haziran ayına kadar aşılanmasını amaçladıklarını söyledi.

AB'de Koronavirüs aşılama süreci üç hafta önce başladı. Aşılar arasında şu an onaylı planlar BioNTech/Pfizer aşısı ile Moderna'nın aşısı oldu.

AB'de aşılama hızının İsrail, Britanya ve ABD gibi ülkelerin gerisinde kalması eleştirilere neden olmuştu. Dün gerçekleşen konferansta aşılama süreçlerinin hızlandırılması gerektiği vurgulandı.