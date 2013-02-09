Avrupa Birliği tarihinde bir ilk gerçekleşti, bütçede uzlaşma sağlandı

Avrupa Birliği liderler zirvesinde 25 saatten fazla süren görüşme maratonunun ardından bütçe konusunda uzlaşmaya varıldı. AB'nin 2014 - 2020 yıllarını kapsayan 7 yıllık bütçesinde üst sınırın 960 milyar euro olması öngörüldü.

AB Komisyonu'nun gelecek 7 yıl için 1 trilyon 33 milyar avro düzeyinde olmasını önerdiği bütçe, kriz nedeniyle azaltılarak 960 milyar avroya indirildi.

Üye ülkeler, tavan olarak belirlenen bu rakama rağmen bütçeye 908 milyar avro fiili ödeme yapma konusunda mutabık kaldı.

AB'nin mevcut 7 yıllık (2007-2013) bütçesinin 994 milyar avro olduğu dikkate alınırsa, liderlerin prensipte anlaştığı rakam yüzde 3,4 küçülme anlamına geliyor. AB böylece 62 yıllık tarihinde ilk kez bütçesini bir önceki döneme göre kısmış olacak.

Liderlerin uzlaştığı bütçenin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) de onayı gerekiyor. AP Başkanı Martin Schulz, dün liderleri, beklentileri karşılamaması halinde yeni bütçeyi reddetmekle ve başkentlerden gelebilecek baskıları azaltmak için gizli oylama yaptırmakla tehdit etmişti.

AB'nin Kıbrıs Rum Kesiminin dönem başkanlığında, 22-23 Kasım'da toplanan ilk bütçe zirvesi, üye ülkelerin net katkı yapanlar ve faydalananlar şeklindeki kutuplaşması nedeniyle anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı.

Avrupa Parlamentosu'ndan dönebilir

Öte yandan AB liderlerinin 25 saat süren pazarlığın ardından uzlaşma sağladıkları, 2014-2020 dönemi için 960 milyar avroluk yeni 7 yıllık bütçenin Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) onay olması zora girdi.

AB'nin mevcut 7 yıllık bütçesinin 994 milyar avro olmasına karşın yeni bütçenin bu rakamın yüzde 3,4 altında kalması AP'deki siyasi grupların tepkisini çekti.

AP'deki 4 büyük siyasi grup (Hristiyan Demokratlar, Sosyalistler, Liberaller ve Yeşiller) adına yapılan ortak açıklamada, "Bu anlaşma Avrupa ekonomisinin rekabet gücünü artırmayacak, aksine zayıflatacaktır ve bu nedenle Avrupa vatandaşlarının en temel çıkarlarına hizmet etmemektedir" denildi.

Açıklamada, liderlerin uzlaştığı bütçenin bu haliyle AP'den onay alamayacağı vurgulandı.

AP Başkanı Martin Schulz, dün yaptığı açıklamada, beklentilere cevap vermemesi halinde üye ülkelerin uzlaştığı bütçeye onay vermeyeceklerini ve başkentlerden milletvekillerine gelecek baskıyı azaltmak için gizli oylamayı tercih edeceklerini bildirmişti.

Bu arada AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, liderlerin hazırladığı bütçenin mükemmel değilse de "dengeli ve büyüme odaklı olduğunu" ifade etti.