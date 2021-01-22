Avrupa Birliği, seyahat için aşı sertifikası kararını daha sonra verecek

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Avrupa Birliği, Koronavirüs pandemisi günlerinde seyahat için bir aşı sertifikası yaratılmasının karara bağlanmadan önce bu konu üzerinde daha fazla tartışılması gerektiği sonucuna vardı.

AB ülkelerinin liderleri perşembe günü video konferans yoluyla bir araya gelip pandemi günlerinde seyahat üzerine konuştu. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, sağlık gerekçeleriyle seyahatlerde bir döküman kullanılması yolunda adımlar attıklarını söyledi.

Liderlerin bu döküman kararı konusunda temkinli davrandığını söyleyen Michel, "Sağlık gerekçeleri ile kullanılacak sertifikada yer alacak ortak elementler bulabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Seyahatlerde böyle bir sertifikanın kullanılıp kullanılmayacağına konu üzerinde daha çok konuşulduktan sonra karar verileceği belirtildi.