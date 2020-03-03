"Avrupa Birliği'nin endişe duyması gerekenler Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki sığınmacılar değil, Suriye sınırındakiler"

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Türkiye'nin batı sınırlarına gelen sığınmacıları durdurmama kararının ardından meydana gelen gelişmeleri takip eden Bloomberg muhabirleri, Avrupa Birliği için gerçek tehditin Türkiye'nin Yunanistan sınırında değil, Suriye sınırında olduğunu yazdı.

Bloomberg'ten Çağan Koç, Uğur Yılmaz, Constantine Courcoulas ve Onur Ant, kaleme aldıkları haber-analizde Türkiye'nin kararının ardından sınır kapılarına gelen sığınmacıların çoğunlukla Suriyeli olmadığına dikkat çekerek, çatışmaların sürdüğü İdlib'de Türkiye'nin güney sınırına yığılmış birçok kişi olduğunu hatırlattı.

Muhabirler, İdlib'i Rusya'nın desteğiyle Suriye ordusunun kontrol altına alması durumunda 2 milyon Suriyelinin Türkiye'nin "önlerinde durmayacağını" söylemesinin ardından Avrupa'ya doğru yola çıkabileceğini ifade etti.

Bloomberg'e konuşan bir Avrupa Birliği diplomatı, "Brüksel'de Yunanistan-Türkiye sınırında medyana gelen olayla ilgili büyük bir endişe hakim; Şu anda yaşananlar, gelecekte olacakların ufak bir ön gösterimi olabilir" dedi.

Analizde Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeden önce "AB'nin desteğine ihtiyacı olabileceği, çünkü Türkiye'nin finansal ve ekonomik olarak AB'ye bağlı olduğu" değerlendirmesinde bulundu.