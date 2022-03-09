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Dünya

Avrupa Birliği'nde ilkti; Avusturya, tüm yetişkinlere Covid aşısı zorunluluğunu bir ay sonra kaldırdı

Avusturya’da zorunlu aşı, şubat ayında yürürlüğe girmiş, aşı olmayanlara 3 bin 600 Euro’ya kadar ceza öngörülmüştü

09 Mart 2022 13:12

Avrupa Birliği’nde tüm yetişkinler için zorunlu Covid aşısı uygulamasına ilk geçen ülke olan Avusturya, yürürlüğe girdikten bir ay sonra, aşı zorunluluğunu kaldırdı.

The Guardian’da yer alan habere göre, dünyada Covid aşısını tüm yetişkinlere zorunlu kılan sayılı ülkelerden biri olan Avusturya, bu kuralı kaldırdı.

Avusturya’da zorunlu aşı, şubat ayında yürürlüğe girmiş, aşı olmayanlara 3 bin 600 Euro’ya kadar ceza öngörülmüştü.

Hükûmet, aşı zorunluluğunun temel haklara yönelik ihlalinin artık varolan Covid tehlikesiyle uyumlu olmadığını açıkladı.

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