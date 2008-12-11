Avrupa Birliği liderleri Brüksel'de toplandı

AB devlet ve hükümet başkanlarının Lizbon Anlaşması'nın geleceği, ekonomiyi teşvik ve iklim değişikliği paketleri üzerinde uzlaşma arayacağı zirve toplantısı başladı.



AB Dönem Başkanı Fransa'nın hazırladığı zirve kararları taslağında, yeni AB anayasası Lizbon Anlaşması'nı referandumda reddeden İrlanda'dan 2009'un ikinci yarısında yeniden referanduma gitmesi isteniyor.



Üye ülkelerin görüşleri alınarak kaleme alınan taslak belgede, bazı garantiler karşılığında İrlanda hükümetinin, "mevcut AB Komisyonu'nun görev süresi sonunda Lizbon Anlaşması'nı onaylama çabasında kararlı olduğu" vurgulanıyor.



Jose Manuel Barroso başkanlığındaki mevcut AB Komisyonu'nun görev süresi Kasım 2009'da dolacak. Bu durumda İrlanda'nın muhtemelen ekim ayında Lizbon Anlaşması'nı ikinci kez referanduma sunması gerekiyor.



Diplomatik kaynaklar, Lizbon Anlaşması'nın garanti altına alınabilmesi için üye ülkelerin onayıyla Barroso Komisyonu'nun görev süresinin birkaç ay uzatılabileceğine dikkat çekiyor.



En çetin konu iklim değişikliği



Zirvede üye ülkeler arasında en şiddetli tartışmaların iklim değişikliği paketi üzerinde yaşanması bekleniyor. AB Komisyonu, karbondioksit başta olmak üzere sera etkisi yapan gazların 1990 yılındaki seviye esas alınarak 2020'ye kadar yüzde 20 düşürülmesi hedefini benimsemişti.



Öneriye en sert eleştiri, termik santralleri devre dışı bırakarak elektrik fiyatlarını yükselteceği gerekçesiyle Polonya'dan gelirken Almanya, Fransa ve İtalya gibi büyük üyeler, diğer sanayileşmiş ülkelerin sera gazı salınımının düşürülmesinde bağlayıcı hedef belirlememesi halinde uluslararası rekabet gücünün kaybedilmemesi için AB'nin de kilit sektörlerini koruması gerektiğini savunuyor.



200 milyar Euro'luk paket masada



Üye ülkeler, AB Komisyonu'nun 26 Kasım'da açıkladığı 200 milyar Euro'luk teşvik paketi üzerinde de uzlaşma arayacak. Daha çok üye ülkelerin ulusal teşvik paketlerinin koordinasyonu görünümündeki ekonomiyi canlandırma paketinin ortak bütçeden sağlanacak 30 milyar Euro'luk kısmının paylaşılmasında anlaşmazlık yaşanıyor.



Bazı ülkeler, AB Komisyonu'nun hızlı internet yatırımları ve ulusal enerji ağlarının birbirine bağlanmasına yönlendirmek istediği 5 milyar Euro'luk harcanmayan AB kaynağının üye ülkelere geri ödenmesini talep ediyor.

