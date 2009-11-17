Avrupa Birliği liderini arıyor

Avrupa Birliği liderleri 19 Kasım'da önemli bir zirve için biraraya gelecek. Zirvenin amacı, Lizbon Anlaşması’nın bütün üye ülkeler tarafından onaylanmasının ardından atanması gereken ilk Avrupa Birliği Başkanı ve daha fazla yetkilerle donatılmış birliğin Dışişleri Bakanı pozisyonunda görev yapacak Dış Politika Şefi'nin belirlenmesi.



İsimlerden birinin merkez sol, diğerinin de merkez sağdan olması bekleniyor. Zirveye çok az bir zaman kaldı bu konuda ortada henüz bir uzlaşı yok.



Bir süre öncesine kadar Avrupa Birliği Başkanlığı için en fazla adı geçen adaylardan biri olan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in popülaritesi azalmış görünüyor. Bu koltuk için en fazla şans tanınan isim daha düşük profilli biri Belçika Başbakanı Herman Van Rompuy.

Hollanda Başbakanı Jan Peter Balkenende ile Lüksemburg Başbakanı Jean Claude Juncker de adı geçen isimler.



Dış Politika Şefi için de uzlaşı yok. İtalya eski başbakanları Massimo D'alema ile Giuliano Amato kendisi mesafeli yaklaşsa da İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn ile İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt tartışılan isimlerden öne çıkanlar.



Birliğe üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, isimleri belirlemek için adeta zamanla yarışıyor. Avrupa Birliği Dönem Başkanı İsveç'in Dışişleri Bakanı Carl Bildt'e göre görüş birliğine ulaşmak için bazı unsurlar dikkate alınmalı ve ayrıca daha çok kadın önemli görevler için yarışmalı.



Kötü senaryo, isimler üzerinde uzlaşı sağlanamaması. Bu durumda Avrupa Birliğinin dünya üzerinde rolünü artırma çabalarının baltalanacağı yorumları yapılıyor.

