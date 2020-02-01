Avrupa Birliği kurumlarının liderlerinden Boris Johnson'a gönderme: Avrupa için yeni bir şafak

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Avrupa Birliği'nin üç büyük kurumunun liderleri, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın "Ülkemiz için yeni bir şafak" söylemine göndermede bulunarak, "Avrupa için yeni bir şafak" başlıklı bir makale kaleme aldılar.

Avrupa'nın birçok farklı ülkesinde farklı dillerde yayın yapan gazetelerde yer alan makalede, "Gece çökerken, güneş Birleşik Krallık'ın 45 yıldan uzun süredir süren Avrupa Birliği üyeliği üzerine batacak. Biz, AB'nin üç ana kurumunun başkanları için bugün olanların üzerine düşünme ve karışık hislerle dolu bir gün olacak. Birçok başka kişi için de bugün böyle geçecek" yazdı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli'nin ortak imzasıyla yayımlanan yazıda, "Britanya'nın ayrılma kararı bizi hep derinden üzdü, ama hep saygı duyduk" ifadeleri yer aldı. AB'li liderler, vardıkları anlaşmaların iki taraf için de adil olduğunu yazdı. Yazıda Britanya ile Avrupa Birliği arasında Brexit sonrası iş birliği için de olumlu mesajlar verildi.

"Britanya Avrupa Birliği'nden ayrılsa da Avrupa'nın bir parçası olmaya devam edecek" denen yazıda, AB kurumlarının liderleri Birleşik Krallık Başbakanı Johnson'a da göndermede bulundu; "Önümüzde yatan işin ağırlığını küçümsemiyoruz ancak iyi niyet ve kararlılıka uzun süreli, olumlu ve anlamlı bir işbirliği kurabileceğimiz inanıyoruz. Ancak yarın Avrupa için yeni bir şafak. Bu son seneler bizi ülkeler, kurumlar ve halklar olarak yaklaştırdı."

Johnson Brexit günü konuşmasında, "Bugün Britanya için yeni bir şafak demişti" yazdı.