Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: Türkiye ile AB arasındaki kedi-fare oyunu sona ermeli

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Doğu Akdeniz krizine ithafen "Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki kedi-fade oyunu sona ermeli" dedi

Michel, Türkiye'nin Oruç Reis'i tekrar Antalya'da limana çekmesiyle ilgili olarak, "Bu kedi-fare oyunu sona ermeli" değerlendirmesinde bulundu.

"Ekim ayında olumlu bir gündem belirledik, elimizi uzattık" diye konuşan Michel, "Türkiye provokasyonlarına ve düşmanca retoriğine son vermeli" ifadelerini kullandı.

10 Aralık'ta yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'ye yönelik yaptırımların tartışılacağı belirtilmişti.