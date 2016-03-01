Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, göç krizi için Balkan turuna çıkıyor

Makedonya'nın geçtiğimiz haftadan beri Suriye ve Irak harici ülkelerden gelen mültecilere sınırı kapatması nedeniyle 7 bine yakın kişi Yunanistan'a mahsur kalmış durumda. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk’un da bu hafta Balkan ülkeleri ve Avusturya’yı ziyaret ederek göç krizine karşı ortak tavır geliştirilmesi hedefiyle temaslarda bulunması planlanıyor.

Euronews'in haberine göre, Makedonya-Yunanistan sınırında krize neden olan 7 bin mülteci için Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk'un Balkan turuna çıkacağı öğrenildi. Tusk'un gezi kapsamında Makedonya, Arnavutluk ve Yunanistan'ı ziyaret edeceği öğrenildi.

Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya ve Avusturya’nın benzeri kararlar alması üzerine Atina hükümeti Avrupalı ortaklarına sert çıkarak Avrupa ülkelerinin Yunanistan'ı yalnız bırakmakla suçlamıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunan mevkidaşı Aleksis Çipras’a destek vererek, “Avrupa gibi 500 milyon nüfusu barındıran bir kıtanın 1 milyon Suriyeliyi kabul etmesini beklemek fazla birşey istemek anlamına gelmiyor. Aslında burada sığınma ihtiyacı olan Suriyelilerin sayısı belki o kadar da değil.”

Bu arada İtalya’da uygulanmaya başlanan yasal göçmen kabul programı kapsamında ilk 93 Suriyeli mülteci bu ülkeye vardı. Fakat bu sayı okyanusta bir damla gibi görülüyor. Yunanistan-Makedonya sınırında yığılan mültecilerin çaresiz bekleyişi sürüyor.